Lavoratori Roma Metropolitane: no rassicurazioni su licenziamenti

Roma – Protesta in Assemblea capitolina dei lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero contro il rischio licenziamenti.

I dipendenti, dopo un presidio in piazza del Campidoglio da stamattina, sono saliti in aula Giulio Cesare per seguire i lavori consiliari, indossando i gilet arancioni di ordinanza con il logo dell’azienda e cominciando a gridare slogan all’indirizzo della maggioranza M5S e dell’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, presente in Assemblea.

“Siamo 150 famiglie che rischiano di finire per strada- hanno spiegato i lavoratori- Abbiamo chiesto un incontro con la parte politica del Campidoglio e non ci riceve nessuno, chiediamo rassicurazioni sui licenziamenti e non ce ne danno”.