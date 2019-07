Lavori all’impianto di illuminazione: ad agosto chiude tratto galleria Giovanni XXIII

Roma – Per l’esecuzione di lavori di trasformazione a led degli impianti di illuminazione, chiusura a Roma della galleria Giovanni XXIII, direzione Foro Italico (cosiddetta canna a scendere) dalle 22 di giovedi’ 1 agosto alle 6 di lunedi’ 2 settembre. Chiusi tutti gli ingressi: via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore, via Mario Fani. Possibili rallentamenti su via della Pineta Sacchetti e strade limitrofe nelle ore di maggior traffico.