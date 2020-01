Lavori ed eventi sportivi: ecco l’elenco delle deviazioni bus per il fine settimana

Roma – A Roma domani, dalle 8, per fare posto a lavori di potatura in viale delle Gardenie, le linee tram 5 e 19, da via Prenestina, altezza via Bresadola, saranno deviate verso viale Togliatti. Tra via Bresadola e il capolinea di piazza dei Gerani le linee saranno sostituite dai bus.

Domenica, dalle 9 alle 11.30, e’ in programma la “Corsa di Miguel” con partenza da lungotevere Maresciallo Diaz e percorso su lungotevere della Vittoria, lungotevere Oberdan, ponte del Risorgimento, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, ponte Milvio, via Capoprati, lungotevere Cadorna, viale delle Olimpiadi, via Roberto Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, ingresso Stadio Olimpico. Deviate le linee di bus.

Domenica mattina, dalle 9.30 alle 10.30, un corteo sfilera’ dall’Altare della Patria al Pantheon percorrendo via di San Marco, via Aracoeli, piazza del Gesu’, corso Vittorio Emanuele II, via del Cestari, via Santa Chiara, piazza Santa Chiara e via della Rotonda. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Scatteranno lunedi’ mattina i lavori di manutenzione stradale su via Tommaso Salvini. Fino all’8 febbraio la strada sara’ chiusa al traffico tra piazza Bligny e via Luigi Bellotti Bon. Deviate le linee di bus.