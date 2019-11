Lavori stradali: notte di giovedì chiuso svincolo da Fiano a Salaria

Roma – Sulla A1 Milano-Napoli Diramazione Roma nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20 di giovedi’ 21 alle 7 di venerdi’ 22 novembre, sara’ chiuso il ramo che, dallo svincolo di Fiano Romano, immette sulla SS4 Salaria, verso Rieti. In alternativa si consiglia di percorrere lo svincolo in direzione di Roma/Fiano Romano e seguire le indicazioni per SS4 Salaria, verso Rieti.