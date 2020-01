Lavori sull’A12: da lunedì chiusa uscita stazione Civitavecchia sud

Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per lavori di manutenzione del sottovia in corrispondenza dell’uscita di Civitavecchia sud, sara’ chiusa l’uscita della stazione per chi proviene da Roma, dalle 8 di lunedi’ 20 gennaio alle 20 di lunedi’ 3 febbraio, continuativamente.

I lavori sono stati programmati in questo periodo dell’anno a minor traffico e in modo da ridurre al minimo la durata dell’intervento con l’impiego contestuale di piu’ squadre. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale Santa Severa-Santa Marinella. Lo fa sapere la societa’ Autostrade in una nota.