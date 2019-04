Lazio Nuoto: no risposte da Campidoglio, rischiamo di sparire ma rimaniamo fiduciosi

“Sono tantissime, ogni giorno, le persone e gli sportivi che ci chiedono se ci sono novita’ sulle sorti dell’impianto della Garbatella, a seguito del bando emanato dal Comune che ha costretto la Lazio Nuoto a presentare ricorso al Tar. L’apertura manifestata attraverso i media dall’amministrazione capitolina, e in particolare dal presidente della commissione sport Angelo Diario, a rivedere il bando dell’impianto della Garbatella, aveva infatti fatto sperare in un esito positivo della vicenda anche al di fuori delle aule del Tribunale. Ma al momento non ha avuto seguito, perche’ l’Amministrazione non ha ancora approfondito la possibilita’ giuridica di tale revisione”. E’ quanto fa sapere la Lazio nuoto in una nota.

“Ho espresso opinione all’Amministrazione che proprio la pendenza del giudizio legittima pienamente un eventuale provvedimento in autotutela da parte del Comune- commenta l’avvocato della Lazio Nuoto Daniele Sterrantino- come spesso avviene, infatti, laddove a seguito delle argomentazioni presentate da un ricorrente l’Amministrazione valuti la concreta possibilita’ di soccombenza, o anche solo l’opportunita’ di rivedere la propria posizione dopo una migliore comparazione degli interessi pubblici coinvolti, puo’ benissimo attivarsi in tal senso. Anzi, cio’ e’ il segno di una maturita’ amministrativa e politica. Peraltro, con riferimento alla gara, non e’ ancora intervenuta alcuna apertura o esame delle offerte, e quindi non c’e’ veramente alcuna ragione contraria ad operare in tal senso”.

Sono pienamente convinto che anche l’Amministrazione capitolina sia ormai del tutto consapevole che da questa vicenda non debbano necessariamente uscire vincitori e vinti, come invece e’ ora inevitabile, perche’ cio’ testimonierebbe solo che si sono fatte delle scelte sbagliate” -prosegue la nota-.

“La Lazio Nuoto resta fiduciosa in nuovi provvedimenti del Comune- spiega il presidente della societa’ Massimo Moroli- ma nel frattempo si trova gia’ a dover affrontare gli effetti devastanti del bando del Campidoglio. La piscina prosegue infatti la sua attivita’ con una gestione in proroga del tutto precaria, e in tali condizioni sta entrando in crisi l’intera filiera dei servizi ai cittadini, alle fasce deboli, ai disabili e ai meno abbienti che in quell’impianto nuotano gratis e che presto, senza una risposta immediata del Comune, non potranno piu’ usufruire dei corsi. Sotto questa spada di Damocle ci e’ impossibile per la Lazio Nuoto organizzare l’attivita’, rinnovare i contratti con gli istruttori, pianificare il futuro anche a breve termine, sapendo che da un momento all’altro potrebbe dover riconsegnare le chiavi. Una lenta agonia che crea delle enormi preoccupazioni non solo alla comune utenza e ai dipendenti, ma a tutti gli atleti della nostra gloriosa societa’ sportiva, nata nel 1900 e da quella data sempre ai vertici del nuoto capitolino”.

“Questi- ha concluso- sono i mesi in cui ogni societa’ deve pianificare, rinnovare i contratti, stabilire ambizioni e progetti, ma al momento, con i campionati in corso, non possiamo muoverci in nessuna drezione”. “Nel momento clou del campionato, quando mancano solo tre partite alla fine della regular season- ha voluto aggiungere il capitano della Lazio Pallanuoto Federico Colosimo- la squadra dovrebbe pensare solo alla vasca e concentrarsi sull’obiettivo salvezza diretta. E invece, ormai da mesi, e’ costretta a fare i conti con problemi che rischiano di distruggere un patrimonio sportivo e d’affetti. Nessuno, ad oggi, puo’ avere la certezza di vedere la Lazio giocare il campionato 2019-2020 nella massima serie”.

“Non per ragioni di risultati ma per vicende che nulla hanno a che vedere con lo sport. Impossibile andare avanti cosi’, tra incertezze e polemiche che continuano a destabilizzare l’ambiente. Daremo il massimo e anche di piu’, con la speranza che una societa’ storica come la nostra possa continuare a fare sport ad alti livelli. E che questa squadra, composta da tutti romani, possa continuare a inseguire un sogno biancoceleste”.