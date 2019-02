Lazio-Siviglia: disposto daspo per 3 tifosi laziali

Roma – Lo scorso 14 febbraio presso lo stadio Olimpico, si e’ disputato l’incontro di calcio di Europa League tra Lazio e Siviglia. In particolare la sera prima dell’incontro un gruppo di tifosi spagnoli, giunti nella Capitale per assistere alla partita veniva aggredito per le vie del Rione Monti da un gruppo di ultra’ della Lazio, molti dei quali con volto travisato e caschi calzati, armati di bottiglie, spranghe e mazze.

Grazie al materiale video acquisito, gli investigatori della Digos riuscivano ad identificare tre dei partecipanti, procedendo al deferimento degli stessi presso l’autorita’ giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre, a seguito della valutazione dei comportamenti tenuti, veniva emessa dal Questore di Roma la misura del Daspo della durata di tre anni a carico di due tifosi, mentre per il terzo e’ stato adottato un ulteriore aggravamento del Daspo gia’ in atto, con la prescrizione dell’obbligo di firma presso l’Autorita’ di Polizia. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.