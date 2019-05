‘Le erbacce dell’Appia Antica’: progetto per conoscere erbe usate nell’antichità per curare

Roma – Conoscere gli usi delle erbe che un tempo venivano usate per curare: e’ l’iniziativa ‘Le erbacce dell’Appia Antica’, una passeggiata organizzata per il prossimo 1 giugno da Hortur Urbis, il progetto su spazio pubblico e biodiversita’ di Zappata Romana e del Parco dell’Appia Antica.

Accompagnati da Valentina Petrioli, coltivatrice raccoglitrice di erbe officinali, sara’ possibile apprendere le proprieta’ delle erbe e scoprire i molteplici aspetti che legano gli esseri umani al mondo naturale.

A seguire, ci sara’ un approfondimento su come realizzare un piccolo orto e quali piante scegliere in base alle proprie esigenze e per sapere il luogo migliore dove piantarle.

Appuntamento presso Hortus Horbis, in via Appia Antica 42/50.

Per iscrizioni e info: hortus.zappataromana@gmail.com.