Legale Orlandi: interesse su vicenda fa capire che qualcuno ci deve ancora lucrare

Roma – Nonostante siano passati 36 anni, continua a tenere banco la vicenda Emanuela Orlandi: la 15enne cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983. Dopo l’apertura di due tombe, risultate vuote, al Cimitero Teutonico Vaticano sono stati aperti due ossari da dove sono emerse migliaia di ossa, non tutte appartenenti a persone adulte. Le operazioni proseguiranno il 27 luglio, con un’analisi morfologica dei reperti contenuti negli ossari. Nel frattempo, il giallo e’ stato nuovamente approfondito a ‘La Storia Oscura’ su Radio Cusano Campus.

Al microfono di Fabio Camillacci e’ intervenuto l’avvocato Laura Sgro’, legale della famiglia Orlandi: “Vorrei rilanciare il nostro appello dai microfoni di Radio Cusano Campus, un appello che e’ quasi un grido di dolore: ‘chi sa parli’. E visto che sono passati 36 anni chiunque sappia qualcosa ha l’obbligo morale di fare si’ che questa famiglia, se Emanuela non c’e’ piu’, che almeno le possa portare un fiore. L’interesse sulla vicenda c’e’ ancora, quindi, per esserci interesse qualcuno evidentemente ci deve ancora lucrare, perche’ altrimenti non si spiega tutto questo”.

“E mi assumo la responsabilita’ di quello che dico. Ribadisco che molte segnalazioni circa il Teutonico ci sono arrivate da fonti interne al Vaticano che non sono anonime. E’ chiaro che il caso Emanuela Orlandi e’ un nervo ancora scoperto all’interno della Santa Sede dove ci sono diverse anime: c’e’ chi vorrebbe condividere le informazioni che il Vaticano ha e c’e’ chi non le vuole condividere per continuare il percorso di silenzio che va avanti da 36 anni. Purtroppo non c’e’ la volonta’ di far luce su questa vicenda”.

E “tutto questo- ha aggiunto l’avvocato Laura Sgro’- e’ un’ulteriore violenza che viene fatta alla famiglia Orlandi, ed e’ inaccettabile; cosi’ come e’ inaccettabile che possa esserci ancora qualcuno che per utilita’ propria ha delle informazioni che non condivide con la magistratura. Una ragazzina di 15 anni come Emanuela non puo’ essere oggetto di mercimonio. E’ vergognoso”.

Poi l’avvocato Sgro’ e’ tornata sulla storia delle tombe vuote al Cimitero Teutonico dicendo: “Per quale motivo non sono stati acquisiti preventivamente tutti i documenti relativi alle due tombe? E dire che di tempo ne hanno avuto. Da quando e’ stata autorizzata l’apertura, il 27 giugno, fino a quando ci siamo ritrovati tutti al Teutonico l’11 luglio scorso, penso che in quasi due settimane, se non lo avevano fatto prima, e doveva essere fatto prima, qualche notizia poteva tranquillamente circolare”.

“La famiglia Orlandi avrebbe preferito l’emissione di un decreto che diceva ‘abbiamo fatto delle verifiche documentali, quelle tombe risultano vuote perche’ le salme sono state spostate, apriamo comunque per verificare che sono vuote’. Visto che tutto cio’ non si e’ verificato -ha concluso il legale della famiglia Orlandi- conferma che e’ ancora in atto un ricatto all’interno del Vaticano sulla vicenda di Emanuela, altrimenti non si spiega tutto quello che sta succedendo, comprese le lettere, anonime e non, che ci sono arrivate e continuano ad arrivarci”.