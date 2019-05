Libreria Tuba ospita anche quest’anno festiva fumetto e illustrazione

Roma – Ritorna come ogni primavera, dal 31 maggio al 1 giugno, il festival di fumetto e illustrazione di Tuba, Libreria delle Donne di Roma, che annualmente riempie le strade del Pigneto di fumetti e illustrazioni ma soprattutto di autrici che racconteranno i loro libri e disegneranno dal vivo. Una galleria d’arte all’aperto che lascia spazio a mostre, dialoghi e “Chicche antiche”alla scoperta di fumettiste che hanno fatto la storia.

Il Festival coinvolge come sempre firme note del panorama fumettistico – Sara Colaone, Rita Petruccioli, Laura Scarpa, Zuzu, Cinzia Ghigliano, Frad, Cristina Portolano,Tina Kaden, con la biblioteca che si trasformera’ in spazio espositivo e culturale. La Libreria Tuba, come di consueto, parte dalle donne per andare oltre, offrendo occasioni di arte e divertimento, raccontando e mostrando storie di genere, diversita’ e femminismi. La festa di lancio del Festival, ‘SuperEroine alla Riscossa’, si svolgera’ il 18 maggio presso la Libreria Tuba dalle ore 19.