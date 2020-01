Liceo De Sanctis, minuto di silenzio per Gaia e Camilla

Roma – “Gaia e Camilla. Mano nella mano anche in cielo. Questa mattina, alle 9.30, un minuto di silenzio in tutte le aule del liceo De Sanctis. Mano nella mano”. E’ il testo del post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook del liceo ‘Gaetano De Sanctis’ di Roma accompagnato dalla foto del murales che ritrae le due ragazze mano nello mano. Oggi, giorno della riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, la comunita’ scolastica dell’istituto frequentato dalle due studentesse investite e uccise a corso Francia ha dunque deciso di osservare un minuto di silenzio per ricordare le ragazze e non lasciare soli i compagni di classe e gli amici.