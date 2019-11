Lite tra cinghiali in mezzo ai rifiuti: donna rischia di essere travolta da animali

Roma – Brutta disavventura per una signora residente a Roma nel quartiere Monte Mario quando, mentre stava portando a passeggio il proprio cane, è stata letteralmente assalita da un branco di cinghiali.

La donna, stando alle prime ricostruzioni, era ignara della presenza di due grossi animali sul lato opposto della strada e non si è accorta che stava per incrociarli lungo il cammino suo e del cagnolino.

I cinghiali in quel momento si stavano litigando alcuni sacchi dell’immondizia e, già incattiviti per la disputa, hanno aggredito la signora. Per la vittima un grosso spavento, salva per miracolo dopo l’episodio.

Sembra un caso isolato ma ormai a Roma non è più così difficile incrociare questo genere di animale e incappare in spiacevoli inconvenienti. Solo qualche giorno fa una ragazza ha rischiato di venire travolta da un gruppo di cinghiali che si rincorrevano per spartirsi i soliti sacchetti dei rifiuti.

In questo caso lo scontro è stato evitato per un soffio, dando possibilità alla malcapitata di mettersi in salvo. La stessa ha poi mantenuto i nervi saldi e il sangue freddo per tirar fuori il cellulare e riprendere la scena, documentando così lo stato di degrado in cui verte ormai la Città Eterna.