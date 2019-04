Prima litiga con fidanzata, poi tenta di aggredire suocera e spinge Carabiniere: denunciato

Roma – Ieri sera, a seguito di un intervento per una lite tra un uomo e una donna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero un romano 38enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La segnalazione al pronto intervento 112 dei Carabinieri e’ giunta verso le 21,30 e poco dopo, i militari hanno raggiunto l’abitazione in via Ciamarra, zona Cinecitta’, dove hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di alterazione, mentre litigava animatamente con la compagna.

Quando si e’ intromessa la suocera, prendendo le difese della figlia, l’uomo ha cercato di aggredirla, senza riuscirci, ma trascinando a terra uno dei due Carabinieri che cercava di trattenerlo. A causa della caduta, il militare e’ stato medicato al pronto soccorso dell’Ospedale Figlie di San Camillo.