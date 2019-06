Roma – Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e della Compagnia di Intervento Operativo dell’ottavo Reggimento “Lazio” hanno attuato una massiccia attivita’ di controllo del territorio nella zona del Colosseo. Il bilancio dell’operazione e’ di 8 persone denunciate a piede libero: si tratta di 6 cittadini del Bangladesh e 2 cittadini del Senegal sorpresi a chiedere, con particolare insistenza, delle offerte di denaro ai passanti che dovranno rispondere di molestia o disturbo alle persone.

Nello stesso contesto operativo, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato ben 21 ambulanti abusivi anche in questo caso perlopiu’ cittadini del Bangladesh e del Senegal che si aggiravano nell’area del Foro Romano con la loro merce, a caccia di avventori. I militari hanno sequestrato complessivamente 85 ombrelli, 34 poncho, 43 aste per selfie, 13 power bank, 15 prese elettriche per ricarica cellulari, 94 elicotteri giocattolo, 10 palloni, 76 bracciali, 27 bottiglie di acqua e 120 capi abbigliamento di varia fattura.

I Carabinieri, inoltre, hanno sanzionato per violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore – daspo urbano – 8 cittadini stranieri sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e di transito della fermata metro “Colosseo”, limitandone la libera accessibilita’ e fruizione. Nei loro confronti e’ scattata anche la segnalazione al Sindaco di Roma per l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.