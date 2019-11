Roma – Lunedi’ 18 novembre linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl dal sindacato Usb e, solo in una delle aziende consorziate, dalla Fast Confsal. Durante la protesta saranno osservate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio.