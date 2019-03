Lutto nel mondo del giornalismo: morto Gino Falleri, vicepresidente Ordine Lazio

Roma – “Il cdr di Roma Capitale esprime il cordoglio suo e di tutti i colleghi dell’ufficio stampa per la scomparsa di Gino Falleri, uomo di grande spessore umano, sensibile, pragmatico e combattivo, punto di riferimento di tante battaglie sindacali. Ricordiamo in particolare il suo profondo impegno per la valorizzazione della professione dell’addetto stampa e la vicinanza espressa nel riconoscimento della figura del giornalista all’interno della Pa. Il mondo del giornalismo romano subisce una grave perdita. Ci stringiamo al dolore dei familiari”.

Cosi’ in una nota il comitato di redazione dell’ufficio stampa di Roma Capitale. Falleri, che e’ morto a Roma a 92 anni (era nato l’8 luglio del 1926 a Mercatello sul Metauro, nell Marche), era vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e presidente del Gus (Gruppo giornalisti uffici stampa).