Macabro monito a Greta Thunberg: manichino impiccato sotto ponte a Roma

Roma – Macabro messaggio sotto un ponte di Roma. Un manichino raffigurante Greta Thunberg, la 16enne nota in tutto il mondo per le sue battaglie in difesa dell’ambiente, è stato ritrovato, impiccato con una corda al collo, sotto un cavalcavia di via Isacco Newton, verso l’autostrada Roma-Fiumicino.

Più in alto uno striscione con la scritta “Greta it’s your God”, ovvero “Greta è il vostro dio”.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e i Vigili del fuoco, che hanno rimosso tutto. Duro il commento del sindaco di Roma, Virginia Raggi: “Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma“.