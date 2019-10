Roma – La rivoluzione del fitness arriva a Roma Magliana. Anytime Fitness, il piu’ grande franchising al mondo per palestre, apre il suo decimo club in citta’, il 17esimo in Italia, in via della Magliana 63. Sara’ il secondo club Anytime Fitness in Italia – dopo quello di Bergamo – a presentarsi con il nuovo design del gruppo.

Ambienti ultramoderni distribuiti in una struttura che fanno di questo centro il piu’ grande d’Italia fra tutti quelli della catena. Si tratta di uno spazio distribuito su due piani per un totale di 900 mq: il piano superiore dedicato all’area fitness e agli spogliatoi, quello inferiore alla zona cardio e alla sala pesi.

Il tutto corredato di parcheggio gratuito disponibile per gli utenti. Ottimi i riscontri gia’ ricevuti: la palestra di Roma Magliana ha registrato la miglior prevendita di tutti i tempi per Anytime Fitness Italia. Come da format, il centro sara’ aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, festivita’ comprese.

Anytime Fitness, marchio del fitness nato nel 2002 negli Stati Uniti d’America, punta infatti sull’alta qualita’ della sua offerta e sulla massima flessibilita’ degli orari, per venire incontro in maniera efficace alle esigenze dei clienti. Il tutto con prezzi equilibrati, lontani dalle proposte high level dei club piu’ sofisticati, ma anche dalle formule low cost delle palestre piu’ economiche e iper-affollate.

Il vero fiore all’occhiello della palestra di via Magliana sono i macchinari di ultima generazione che regalano una fitness experience altamente coinvolgente e interattiva: una delle innovazioni piu’ interessanti, ad esempio, e’ che i macchinari cardio, oltre ad essere connessi ad Internet e a bluetooth, hanno uno schermo attraverso il quale e’ possibile vedere addirittura Netflix.

Altra novita’ assoluta e’ l’Air Runner (anche nella versione Air Bike), tapis roulant curvo che non consuma energia elettrica ed offre prestazioni di altissima qualita’ adattandosi all’andatura del runner – a differenza di cio’ che avviene solitamente.

“Siamo molto felici di aprire il nostro decimo centro a Roma e gli straordinari riscontri avuti in prevendita confermano le nostre previsioni.

Siamo convinti, infatti, che la formula di Anytime Fitness, con apertura h24 ed esercizi pensati per tutti i target e per tutte le esigenze, possa avvicinare sempre piu’ persone al mondo del fitness, con importanti benefici estetici, ma soprattutto psicofisici”, dichiara il coo Roberto Ronchi.