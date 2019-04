Mahmood arriva nella Capitale: vincitore San Remo il 17 giugno si esibisce al Maxxi

Roma – Sara’ il Maxxi, a Roma, la tappa finale del tour di Alessandro Mahmood. Il vincitore di Sanremo, dopo la lunga lista di instore, ha annunciato oggi una serie di live che lo porteranno in giro per l’Italia, a partire dal 30 aprile a Livorno. Dopo Napoli, Bari, Bologna, Padova, Firenze, Teramo e Catania, Mahmood suonera’ in concerto a Roma, al Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nell’ambito del programma ‘Estate al Maxxi’. L’appuntamento e’ per lunedi’ 17 giugno. Biglietti gia’ in vendita.