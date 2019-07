Maltempo Roma, Protezione Civile al lavoro dalla serata di ieri

Maltempo, Protezione Civile di Roma Capitale al lavoro dalla serata di ieri. Alle 10.30 gran parte degli interventi risolti o in via di risoluzione

Sono stati 66 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per far fronte ai danni causati dal maltempo di questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale.

Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per allagamenti, dei quali 18 sono stati risolti; altri 21 interventi sono legati a caduta di rami e alberi, e di questi 13 sono stati già risolti. Per fare fronte alle criticità sono state allertate dalla Protezione Civile 40 associazioni di volontariato dotate di idrovore e motopompe.

La macchina della Protezione Civile capitolina si è messa in moto già da ieri, appena diramata l’allerta meteo. Si è subito attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, presso la sede di piazza di Porta Metronia, che ha continuato per tutta la notte e prosegue tuttora il lavoro di monitoraggio delle emergenze e di coordinamento degli interventi.

Nella serata di ieri la Sindaca Virginia Raggi si è recata presso il Coc per incontrare le donne e gli uomini mobilitati in seguito all’allerta maltempo.