Maltrattamenti in famiglia: arrestati due uomini

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato due persone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I due distinti episodi sono accaduti a Prima Porta e in zona La Storta ed hanno visto come protagonisti due cittadini italiani, rispettivamente di 50 e 55 anni, i quali, sotto l’effetto dell’alcool, avevano malmenato ed ingiuriato le proprie consorti, senza, per fortuna, causare loro gravi conseguenze. Grazie al coraggio manifestato delle vittime, che dinanzi all’ennesimo atto di maltrattamento non hanno esitato a chiamare il Nue 112, i Carabinieri sono riusciti ad interrompere la scia di violenza, dando esecuzione alle disposizioni sancite dal ‘Codice Rosso’. I due compagni violenti sono stati ammanettati e portati in carcere.