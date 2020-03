Maltrattamenti in famiglia, Polizia arresta 40enne

Roma – Alle 12 di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti diretto da Marco Sangiovanni, su disposizione della locale Sala Operativa, si sono recati in via Michele Bonelli per una lite in famiglia. Sul posto, i poliziotti, hanno trovato una giovane donna in stato di agitazione con evidenti segni di percosse sul volto che, per mettersi in salvo dalle violenze del marito, si era rifugiata dai vicini di casa. La lite era cominciata gia’ dalle prime ore della mattina quando il 40enne albanese con precedenti di Polizia, in stato di alterazione alcolica, aveva sollevato accuse nei confronti della moglie per motivi di gelosia aggredendola dapprima verbalmente e poi fisicamente, il tutto alla presenza dei figli minori. La donna e’ stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo in ospedale dove e’ stata refertata con una prognosi di 30 giorni mentre per l’uomo sono scattate le manette. Dovra’ rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.