Maltrattamenti, in poche ore Polizia attiva due ‘Protocolli Eva’

Roma – Il primo a finire in manette e’ stato un italiano di 40 anni. La lite tra lui e la compagna e’ scaturita per futili motivi, alle prime ore della mattina: a causa del freddo e vista la presenza del figlio neonato, la donna aveva acceso i riscaldamenti; l’uomo l’aveva dapprima aggredita verbalmente e poi le aveva messo le mani addosso. Grazie all’intervento del loro cane, la vittima e’ riuscita a divincolarsi e a chiamare la Polizia di Stato.

Immediatamente sono arrivate 2 pattuglie del Reparto Volanti, alle quali la donna ha raccontato di avere iniziato a convivere col 40enne da circa 2 anni e che, mentre all’inizio la relazione andava a gonfie vele, da quando lei era rimasta incinta lui aveva iniziato ad avere comportamenti nervosi ed aggressivi nei suoi confronti.

Piu’ volte l’uomo l’aveva picchiata, procurandole lesioni; lei aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine ed era stata portata in ospedale per essere medicata, attivando cosi’ la pratica del “Protocollo Eva”, ma poi non aveva mai formalizzato le denunce: il compagno infatti aveva minacciata ripetutamente di toglierle il figlio se avesse proceduto contro di lui. Rassicurata dagli agenti, la vittima accompagnata al pronto soccorso per essere curata, ha avuto una prognosi di 10 giorni denunciando l’accaduto negli uffici di Polizia: il 40enne e’ stato arrestato e, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, e’ stato portato a Regina Coeli.

Stessa sorte e’ toccata a un polacco di 49 anni che, per motivi di gelosia, aveva inveito contro la moglie, l’aveva spintonata contro una porta a vetro procurandone la rottura e poi le aveva lanciato in testa il telefono cellulare. A chiamare il 112 uno dei figli minori della coppia: ad intervenire tempestivamente, stavolta, una pattuglia del commissariato di Ostia ed una del Reparto Volanti.

Anche in questo caso la vittima, per non innervosire ulteriormente l’uomo, non aveva mai formalizzato la denuncia, nonostante i vari interventi delle Forze dell’Ordine in diverse circostanze, fino a quel momento: attivato anche per lei il “Protocollo Eva” ed avuti 10 giorni di prognosi, ha trovato il coraggio per mettere nero su bianco quanto stava subendo ormai da anni. L’uomo e’ stato arrestato ed anche lui, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, portato a Regina Coeli. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.