Manda il cugino a esame per patente: denunciati per truffa

Roma – Non si sente preparato per l’esame per la patente di guida e manda al suo posto il cugino. Denunciati entrambi dalla Polizia di Stato. Alla fine lo ha ammesso, l’aspirante “pilota” che si era presentato a sostenere gli esami per la patente di guida era il cugino del vero candidato. Ieri pomeriggio, durante una sessione di esami teorici per l’abilitazione alla guida, i funzionari della Motorizzazione Civile si sono insospettiti controllando i documenti presentati da un candidato ghanese ed hanno chiamato la Polizia di Stato. Ad intervenire sono stati gli agenti della sezione Volanti che hanno condiviso i sospetti degli impiegati. Il candidato che si era presentato fisicamente e la foto sul documento da lui mostrato erano somiglianti ma la forma del naso ed un neo “mancante” hanno tradito l’uomo che, messo di fronte all’evidenza, ha ammesso di essersi sostituto a suo cugino il quale, gia’ bocciato una volta, non si sentiva affatto preparato ed ha preferito non andare. Al termine degli accertamenti sull’identita’, i due cugini sono stati entrambi denunciati all’Autorita’ Giudiziaria per la tentata truffa.