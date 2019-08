Marijuana nelle mutande: in manette 2 spacciatori a Ponte Sisto

Roma – Nell’ambito dei servizi di prevenzione nei quartieri interessati alla movida, disposti dal questore Carmine Esposito, sono stati intensificati i servizi di controllo all’immigrazione clandestina e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo, nella giornata di ieri hanno proceduto all’arresto di due cittadini del Gambia, sorpresi nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un servizio di osservazione su Ponte Sisto, luogo abitualmente frequentato anche da cittadini stranieri, sono stati attenzionati due soggetti poi sorpresi nel momento di vendere sostanza stupefacente ad un giovane ragazzo svedese. I due fermati, entrambi 19enni, sono stati trovati in possesso di 21,5 grammi di marijuana abilmente celata all’interno degli slip e confezionata in piccole dosi, in modo da agevolarne lo spaccio.

Gli stessi sono stati altresi’ trovati in possesso di 370 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attivita’ illecita. Accompagnati negli uffici di Polizia, i due fermati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.