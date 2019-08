Materiale pedopornogfrafico su computer di casa: 70enne arrestato

Roma – Oltre 4.000 tra foto e video con immagini di adulti intenti a compiere atti sessuali con minori, anche bimbi di pochi anni. È quanto hanno trovato gli agenti della della Squadra Mobile di Latina nell’abitazione di un settantenne, pensionato, a cui e’ stata sequestrata una ingente quantita’ di materiale pedopornografico contenuto all’interno di 6 hard disk, un tablet, 4 pen drive e 3 micro sd.

L’operazione e’ nata a seguito di una segnalazione, grazie a cui sono state acquisite informazioni relative a comportamenti ambigui ed equivoci tenuti dall’indagato in pubblico anche nei confronti di minori. Per questi motivi, l’uomo e’ stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.