Max Biaggi assolto dal Tribunale di Roma: frode fiscale non sussiste

Roma – Il Tribunale di Roma ha assolto Max Biaggi, perche’ il fatto non sussiste, dall’imputazione di frode fiscale. Il centauro romano, piu’ volte campione del mondo, era accusato di avere evaso 18 milioni di euro e per questo il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto per lui la condanna a un anno di reclusione, che il giudice monocratico Bruno Costantini ha respinto.

La vicenda risale al 2007, quando a gestire i diritti d’immagine di Biaggi era la Media & Sport Management con sede a Londra. Dal 2011 in poi, invece, ad amministrare l’immagine dell’imputato e’ stata prima la Biaggi Racing e poi la Vuzela International Slu.

Questa sarebbe stata, secondo l’accusa, la fase in cui si sarebbe consumata l’evasione fiscale e Biaggi per sottrarsi al pagamento delle imposte avrebbe trasferito in maniera fraudolenta la propria residenza nel Principato di Monaco. Impostazione che pero’ il Tribunale non ha riconosciuto.