Maxi operazione anti-droga: 15 arresti e sequestro di 10 kg di stupefacenti

Gli ordini viaggiavano attraverso WhatsApp

Nella scorsa settimana i servizi della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato all’arresto di 15 pusher e al sequestro di 10 kg di droga oltre a circa 5.000 euro in contanti.

Tre arresti sulla Prenestina

Tre amici italiani che utilizzavano un appartamento in affitto sulla Prenestina come base di spaccio sono finiti in manette. Agli investigatori del commissariato Romanina non è sfuggito il viavai di noti tossicodipendenti della zona intorno a quella casa e così, appostati davanti al palazzo, hanno aspettato l’arrivo del titolare 38enne del contratto di locazione e, quando è entrato nell’abitazione, hanno bussato alla porta.

Non appena l’uomo ha aperto, i poliziotti si sono qualificati e, avvertendo un forte odore di marijuana, hanno chiesto a lui e ai due suoi amici presenti (uno di 41 anni e l’altro di 32), se ce ne fosse nell’appartamento: alla risposta affermativa è seguita la perquisizione degli agenti che hanno trovato 10 chili di marijuana, una macchina conta soldi, una macchina per il sottovuoto, materiali per il confezionamento delle dosi, e alcune agende riportanti cifre e indicazioni per fertilizzanti e concimi utilizzati nelle piantagioni di marijuana.

Nelle tasche di uno dei due amici erano custoditi 830 euro, probabile provento dell’illecita attività e, nell’armadietto del suo luogo di lavoro c’erano una busta in cellophane contenente 240 grammi di marijuana ed un “pezzo” di hashish pari a 46 grammi. I tre uomini sono stati portati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a Regina Coeli.

Arresti a Piazzale Clodio

La pattuglia del commissariato Prati ha arrestato a Piazzale Clodio un 28enne italiano, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 600 euro di cui non ha saputo dare contezza.

Sempre gli agenti dello stesso commissariato, in una diversa circostanza in Via Vittor Pisani, hanno arrestato un 27enne filippino che, nelle tasche di giubbotto e pantaloni, nascondeva 30 grammi di marijuana pronta per essere venduta.

Arresti al Trullo

Gli investigatori del commissariato Esposizione, nella zona del Trullo hanno arrestato un 34enne romano che, apparso nervoso durante un controllo, aveva addosso 180 euro di dubbia provenienza. Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato un involucro termosaldato contenente 10,5 grammi di cocaina (nelle guarnizioni del frigo), tre flaconi di metadone, della sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed infine altri 10,5 grammi di cocaina dentro una busta in cellophane.

Sempre gli investigatori dello stesso commissariato, stavolta all’uscita della fermata metro “Giardinetti”, hanno arrestato due persone rispettivamente di 23 e 24 anni, sorpresi a spacciare dentro l’auto. Sotto la leva del freno a mano gli agenti hanno scovato 25 dosi di cocaina per un peso pari ad 11 grammi mentre altre 90 dosi, pari a 39,6 grammi, erano nascoste dietro lo stereo. Inoltre il primo aveva 100 euro nel portafogli ed il secondo 350: nessuno dei 2 sapeva dare contezza del denaro in suo possesso.

Sono stati invece gli investigatori del commissariato Fidene ad arrestare un 45enne romano, sorpreso a vendere cocaina ad una cliente sanzionata poi amministrativamente. I due sono stati sorpresi in Piazza Lante Federico Marcello proprio durante lo scambio droga-soldi. L’uomo aveva addosso 2,09 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita e 515 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Gli altri arresti

Gli stessi investigatori hanno arrestato altri 2 spacciatori in Via Corinaldo Si tratta di un 41enne tunisino e di un 23enne albanese che sono stati sorpresi con 22,3 grammi di cocaina e 2.220 euro. In via San Biagio Platani gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato un 18enne trovato con 6,5 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, e 200 euro in contanti.

Si guardava sempre intorno camminando in varie direzioni senza una vera meta, gesto che ha insospettito i poliziotti di Celio che hanno deciso di controllarlo: accortosi della pattuglia, con una mossa fulminea ha preso 2 involucri dalla tasca dei pantaloni e con una birra ha tentato di ingerirli. Fermato e identificato l’uomo., nato in Tanzania nel 74, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato con 8 grammi di eroina e della sostanza da taglio ed è stato arrestato, oltre che per detenzione ai fini di spaccio, anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Altri 2 pusher, stavolta grazie agli investigatori del commissariato Esquilino, sono stati fermati. Si tratta di un senegalese di 25 anni, trovato in possesso, durante un controllo di routine in Via Ricasoli, di 5 involucri di cocaina pari al peso di 1,84 grammi, e di un 19enne della Guinea, sorpreso a spacciare a Piazza Vittorio Emanuele e trovato con 1,50 grammi di marijuana e 70 euro, probabile provento dell’illecita attività.