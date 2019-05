Maxi rissa dopo avances a figlia: padre accoltella due ragazzi, arrestato

Roma – Un apprezzamento alla figlia 15enne. Questa la scintilla che a Roma ha innescato una maxi rissa, ieri verso le 17, in piazzale della stazione del Lido a Ostia. A reagire il padre della minore, un romano di 38 anni, venuto alle mani con altre sei persone. La furiosa discussione e’ terminata con due coltellate sferrate dal papa’ a due ragazzi di 19 e 20 anni.

Nelle scorse ore i Carabinieri di Ostia hanno arrestato tutti i partecipanti alla rissa: 4 cittadini egiziani, un ecuadoregno e due romani. Per tutti l’accusa e’ di rissa, mentre per il padre della giovane si aggiunge anche il tentato omicidio. Il ferito di 19 anni si trova in prognosi riservata in ospedale ed e’ in pericolo di vita. Meno grave la situazione del 20enne raggiunto da una coltellata alla spalla destra. Tutti gli arrestati sono stati condotti a Regina Coeli.