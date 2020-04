Medicina Solidale: oltre 200 pacchi viveri a famiglie Tor Bella Monaca

Oltre 200 famiglie di Tor Bella Monaca hanno ricevuto un pacco viveri per potere andare avanti in un momento di grande difficoltà economica soprattutto nelle periferie della Capitale.

Grazie ai volontari di Medicina Solidale sono stati distribuiti – nella sede di Via Aspertini – generi alimentari di prima necessità principalmente a nuclei familiari fragili, agli anziani soli, alle famiglie immigrate segnalate dai loro responsabili pastorali e alle comunità immigrate di diversa confessione, tutto questo grazie all’intervento del Forum del Terzo Settore del Lazio che ha donato a Medicina Solidale i 200 pacchi viveri.

Questa iniziativa si aggiunge al lavoro che Medicina Solidale sta svolgendo sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria attraverso i 5 ambulatori di strada dal colonnato di san Pietro a Via della Longara fino a Via Chiovenda al Tuscolano che non hanno mia smesso di erogare servizi e sostegno socio-sanitario ai romani in difficoltà.

“In questo momento veramente difficile – spiega LUCIA ERCOLI, direttore di Medicina Solidale – fare rete è una delle risorse più preziose da mettere in campo per questo la donazione dei pacchi viveri da parte del Forum del Terzo settore ha rappresentato una ventata di speranza per tante famiglie in difficoltà ed ha dimostrato come il lavorare insieme possa portare a raggiungere obiettivi importanti. Con La Danese e il Forum del Lazio collaboriamo da prima dell’emergenza Covid perchè è nel nostro DNA fare sistema per moltiplicare le possibilità di sostenere chi è più fragile”.

“Siamo impegnati – afferma FRANCESCA DANESE, presidente del Forum del Terzo Settore del Lazio – a tutto campo e più che mai oggi, in ogni direzione per e con gli ultimi e fragili per aiutare (e aiutarci) in questa situazione inedita, una emergenza sanitaria che è diventata drammaticamente sociale, lavorativa, economica. Perciò sproniamo e collaboriamo come parte sociale attiva con le istituzioni e gli Enti locali, come oggi per i pacchi alimentari grazie al protocollo d’intesa con il Comune di Roma, ed ogni realtà, proprio per raggiungere tutti coloro che sono in difficoltà. Con Medicina Solidale e la sua instancabile direttore Lucia Ercoli, da anni abbiamo, come Forum Terzo Settore del Lazio, una comunanza di intenti sinergica. E non ringrazieremo mai abbastanza Medicina Solidale per la sua azione e dedizione agli altri.”