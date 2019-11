Medico militare finge malattia per lavorare in clinica privata

Roma – Si finge malato al policlinico militare del Celio, dove lavora come assistente di reparto, per visitare i pazienti della clinica privata di via Flaminia, dove invece lavora come chirurgo plastico estetico.

L’uomo, un medico chirurgo leccese, è stato condannato a 9 mesi di reclusione per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso con un collega che firmava i finti certificati di malattia.

Gli avvenimenti risalgono alla stagione estiva del 2016, a luglio, quando il direttore del policlinico militare scopre il chirurgo nella clinica in via Flaminia, impegnato a visitare privatamente i pazienti pur essendo in malattia. L’imputato, laureato con la lode e ospite televisivo in diverse circostanze, non era in ospedale e aveva spento il cellulare, per non essere disturbato.

Il comandante, avendo bisogno di contattare il tenente colonnello, in malattia con due certificati dal 28 giugno al 7 luglio, il primo luglio chiama la clinica scoprendo grazie alla segretaria che il medico stava visitando.