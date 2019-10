Merce contraffatta venduta in negozi: cittadino iraniano denunciato

Roma – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno scovato un deposito nascosto adibito a stoccaggio di prodotti cosmetici, profumi e orologi contraffatti. Il locale clandestino è venuto alla luce in zona Colli Aniene, mentre ad essere denunciato è stato un cittadino nato in Iran.

Alla Guardia di Finanza non è passato in secondo piano il comportamento bislacco dell’interessato, solito a frequentare luoghi simili del quartiere Esquilino e i mercati rionali di Roma per smerciare i suoi oggetti.

Tornato da uno dei suoi soliti viaggi in Turchia, insospettiti dai pesanti bagagli al seguito dell’uomo, i militari hanno deciso di perquisirlo. Il controllo eseguito sull’autovettura e presso il deposito nella disponibilità dell’iraniano ha permesso di rinvenire oltre 2000 profumi e prodotti di bellezza contraffatti delle marche più note (“Chanel “, “Dior”, “Creed”, “Paco Rabanne”, “Bulgari”, “Prada”, “Armani”, “Burberry”, “Dolce e Gabbana”, “Calvin Klein”, “Trussardi”, “Versace”, “Kenzo”, “Gucci”, “Narciso Rodriguez”, “Hermes”, “Acqua di Sale”), nonché centinaia di orologi ed accessori “Rolex”, riproducenti fedelmente i modelli originali.

Nei locali sono stati trovati anche 1.700 narghilè, completi degli accessori per il loro assemblaggio, nonché 14 chilogrammi di melassa da utilizzare come prodotto da fumo.

Importazione e vendita di oggetti contraffatti, ricettazione e contrabbando illegale di tabacchi lavorati esteri sono i capi d’accusa che hanno portato alla denuncia dell’uomo presso l’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza a salvaguardia dell’economia legale e della salute pubblica.