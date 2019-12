Metro Flaminio, soldatessa si toglie la vita

Roma – Una soldatessa della quale non si conoscono ancora le generalita’ e il corpo di appartenenza, in servizio per ‘Strade sicure’, si e’ tolta la vita all’interno della stazione metro Flaminio, a Roma. Secondo quanto si apprende, la militare avrebbe utilizzato un’arma in dotazione. Sul posto Carabinieri, Polizia e gli uomini della Polizia locale del gruppo Parioli.

La soldatessa che si e’ suicidata stamane alla stazione metro Flaminio di Roma, a quanto apprende l’agenzia Dire, era in servizio nella Capitale gia’ da qualche mese per ‘Strade Sicure’. Trentenne, di origine campana, era nell’Esercito da cinque anni ed era arrivata a Roma da Piacenza dove prestava servizio nel II Reggimento Pontieri. Sono in corso i contatti con i familiari.