Roma – È stata arrestata per minacce a pubblico ufficiale e denunciata per interruzione di pubblico servizio, la donna che oggi e’ stata bloccata all’interno della stazione metro Lepanto di Roma con una pistola scacciacani. La donna, 24 anni, e’ una cittadina italiana, nata in Ucraina. Secondo quanto si apprende, la donna soffre da tempo di problemi psichiatrici ed e’ in cura presso l’ospedale Santo Spirito di Roma.