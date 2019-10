Metro Ottaviano, intervento Artificieri per falso allarme bomba

Roma – Protocollo anti terrorismo fuori la fermata Ottaviano della Metro A a Roma, dove un pacco abbandonato ha fatto scappare l’allarme intorno alle 17 di venerdì 4 ottobre. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Esercito e la Polizia di Stato, supportati dagli Artificieri.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni del caso, le forze dell’ordine hanno isolato l’area. Dopo i dovuti controlli, si è dimostrato essere un falso allarme bomba, in quanto il pacco era in realtà vuoto.