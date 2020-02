Metro Piramide, uomo fermato dopo aver danneggiato vetro convoglio

Roma – Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, e’ stato bloccato poco dopo le 17 dai poliziotti del Reparto Volanti dopo aver danneggiato un vagone della metro B di Roma, nella stazione di Piramide. L’uomo, che ha tentato di bloccare il convoglio in arrivo in stazione, ha rotto un vetro di un vagone prima di essere fermato dalla Polizia ed e’ stato poi accompagnato all’ospedale San Giovanni per essere sottoposto a visita psichiatrica.