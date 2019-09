Metro Ponte Mammolo, 50enne romano muore di overdose

Roma – E’ stato ritrovato riverso a terra con un siringa piantata in un braccio. Il corpo senza vita di un 52enne romano, senza fissa dimora, e’ stato rinvenuto ieri sera alle 20.30 circa dai Carabinieri in un’area verde antistante la stazione della metro B, Ponte Mammolo. I militari di Santa Maria del Soccorso giunti sul posto, hanno accertato la morte dell’uomo e allertato il medico legale che ha confermato il probabile decesso per overdose. La salma e’ stata trasportata al cimitero Verano per l’autopsia. L’uomo rinvenuto senza documenti, e’ stato identificato nelle scorse ore. Il suo nome e’ risultato tra quelli gia’ noti alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti penali.