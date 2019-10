Metro Roma. Stazione Baldo degli Ubaldi chiusa per 3 mesi

Metro Roma. La stazione della Metro Linea a Baldo degli Ubaldi dal 18 ottobre chiude per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Raggi: “Quello di questi mesi sarà un lavoro complesso ma fondamentale, al termine del quale avremo un servizio efficiente e, soprattutto, sicuro per tutti”.

Dal 18 ottobre, la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana resterà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione.

I treni della metro A, quindi, transiteranno senza effettuare la fermata.

La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento di lavorazioni complesse, garantendo la sicurezza delle maestranze e dei viaggiatori. Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori.

Atac si scusa per il disagio.

LE ALTERNATIVE

In sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità.

“Dopo vent’anni di mancata manutenzione la nostra amministrazione sta intervenendo per le dovute revisioni di ascensori e scale mobili della stazione metro A Baldo degli Ubaldi. Per questo motivo la fermata, dal 18 ottobre resterà chiusa per tre mesi. Un disagio purtroppo necessario dato il totale disinteresse di chi in questi decenni sarebbe dovuto intervenire”.

Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Non si tratta di dare la colpa ad altri, ma voglio spiegare perché è necessario chiudere una stazione della metro per tutto questo tempo. Quello di questi mesi sarà un lavoro complesso ma fondamentale, al termine del quale avremo un servizio efficiente e, soprattutto, sicuro per tutti. Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori.

Intanto Atac ha previsto alcune alternative: in sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata.

La linea 490, lo ricordo, è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità. Ringrazio tutti, dipendenti Atac e maestranze per il loro lavoro e, soprattutto, voi per la pazienza e la comprensione”, conclude.