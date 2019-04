Migliaia di persone attendono Greta: Roma accoglie paladina lotta al riscaldamento globale

Roma – Sono gia’ migliaia i romani arrivati a Piazza del Popolo per accogliere Greta Thunberg. La paladina della lotta contro il riscaldamento climatico parlera’ in tarda mattinata dal palco di ‘Friday for Future’ a Roma e la piazza, nonostante le vacanze pasquali imminenti e la chiusura delle scuole, e’ gia’ in fermento. Ragazzi, bambini e uomini e donne di tutte le eta’ hanno risposto al grido di allarme della 16enne svedese secondo la quale “non resta molto tempo per salvare la terra”.

E ‘Non c’e’ piu’ tempo’, cantata da Andrea Satta dei Tetes de Bois con Sara Jane Ceccarelli e Ziad Trabelsi, ispirata alle parole di Greta, sara’ la colonna sonora della manifestazione. Ad alimentare il palco, le casse e gli amplificatori, 128 ‘pedalatori’ che con le loro biciclette creano energia sostenibile.

Tanti i cartelloni portati soprattutto dai piu’ giovani: ‘da cool kids saving a hot planet’ con il disegno di Greta, a ‘make the planet grat again’, fino a ‘cambiamento climatico = estinzione umana’ e ‘green is the new grey’. Nella assolata e primaverile piazza romana anche ‘Dior’, l’ormai celebre maialino portato al guinzaglio dalla sua padrona.