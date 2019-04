Minacce a minorenne per rubargli macchinetta: arrestato 17enne

Roma – L’episodio e’ accaduto nei giorni scorsi a Roma, all’incrocio di via Appia con piazza Cantu’. La vittima, minorenne, era incolonnata nel traffico nei pressi del semaforo a bordo della sua microcar, quando due giovani rapinatori minacciandolo con un coltello si sono impossessati dell’auto costringendolo a scendere.

Il ragazzo si e’ recato subito negli uffici del commissariato Appio Nuovo, dove ha denunciato la rapina. Gli agenti del commissariato, grazie al cellulare del ragazzo che era rimasto nell’auto, hanno rintracciato i rapinatori bloccandoli in via Tuscolana. I due, alle contestazioni degli agenti, hanno dichiarato che l’auto gli era stata prestata da un amico.

Ma nel prosieguo dei controlli gli investigatori hanno trovato il coltello col manico rosso usato per la rapina e il cellulare della vittima. A conclusione delle indagine, il piu’ grande dei due, 17 anni, e’ stato arrestato per il reato di rapina in concorso, mentre il piu’ giovane e’ stato denunciato in stato di liberta’.