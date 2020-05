Minacce e aggressione a ex, divieto di avvicinamento per 46enne

Roma. – Una relazione cominciata a giugno del 2019 e poi la convivenza, rivelatasi quasi subito per lei tutt’altro che una bella esperienza: l’uomo, accecato da un’infondata gelosia, non perdeva occasione per aggredirla sia verbalmente che fisicamente, accusandola di tradirlo, vietandole di stare fuori casa troppo tempo, controllandola se fosse online su whatsapp fino a riprenderla verbalmente se impiegava piu’ tempo a fare la spesa.

Situazione degenerata poi a dicembre, quando la vittima stanca delle continue aggressioni manifestava la sua intenzione di interrompere la relazione e, proprio in quella circostanza l’aggressore la strattonava e le sferrava un calcio provocandole un trauma contusivo al ginocchio e al gluteo con prognosi di 15 giorni. Malgrado cio’ la donna tentava di recuperare la loro relazione, ottenendo pero’ come riposta la stessa condotta aggressiva fino a farla decidere di interrompere definitivamente la “storia d’amore”.

Ad aprile di quest’anno l’ultimo episodio di violenza nei confronti della sua ex: si e’ presentato a casa per prendere le sue cose ed ha iniziato a spintonarla violentemente, per poi scappare. Stanca della situazione la donna e’ si e’ recata al commissariato Colombo per denunciarlo. In seguito agli elementi di indagine raccolti ed inseriti nella informativa inviata alla Procura della Repubblica di Roma, il Giudice delle Indagini Preliminari ha emesso a carico del 46enne romano la misura del divieto di avvicinamento al domicilio ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex – misura notificata qualche giorno fa dai poliziotti. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.