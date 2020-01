Minaccia fedeli in chiesa con collo di bottiglia per rifiuto elemosina: arrestato

Roma – E’ entrato in chiesa pretendendo denaro e al rifiuto di alcuni fedeli e del parroco, li ha minacciati con un collo di bottiglia e ha danneggiato il presepe esposto. E’ accaduto, ieri sera, nella chiesa “Ascensione di Nostro Signore Gesu’ Cristo” in via Manfredonia, zona Quarticciolo.

In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, e’ finito un 23enne originario di Catania, con precedenti. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 e, arrivati in chiesa, hanno sorpreso il giovane che, ancora con la bottiglia rotta in mano, stava minacciando i presenti che non avevano soddisfatto la sua pretesa di denaro contante.

L’uomo, poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, aveva anche danneggiato il presepe esposto all’interno della chiesa. E’ stato bloccato e portato in caserma, dove e’ stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale sara’ chiamato a rispondere del reato di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.