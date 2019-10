Minaccia moglie con bombola del gas: arrestato uomo all’Appio Latino

Roma – Attimi di tensione ieri pomeriggio in via dei Colli Albani, dove alle 18 circa, un 45enne romeno e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, assente da casa da venerdi’ scorso, e’ rientrato nella sua abitazione all’Appio-Latino e in preda ad un forte stato di alterazione alcolica, ha iniziato a minacciare la moglie brandendo una bombola del gas.

“Ha detto che voleva dar fuoco alla casa”, ha riferito la donna alla Polizia, che in quegli attimi di paura e’ riuscita a scappare di casa e a rifugiarsi con un’amica in un bar, da dove hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia dei commissariati Appio e San Giovanni e gli agenti del Reparto Volanti. L’uomo, in escandescenza, alla vista dei poliziotti ha minacciato di far esplodere la bombola.

Fermato, ha opposto resistenza ma alla fine e’ stato bloccato e accompagnato in commissariato. Dalla denuncia presentata successivamente dalla moglie sono emersi ripetuti maltrattamenti subiti dalla donna e mai denunciati.

Il 45enne e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.