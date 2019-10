Minacciava madre e fratello da ubriaco: 40enne allontanato da casa

Roma – Aveva reso un incubo la vita della madre e del fratello che vivevano nella stessa casa, l’uomo nei cui confronti la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi da loro frequentati.

A determinare questa decisione dell’Autorita’ Giudiziaria, le varie denunce sporte dalle vittime alle forze dell’ordine nell’ultimo anno. In piu’ di una circostanza infatti, sia la madre che il fratello del quarantenne avevano chiamato il NUE per chiedere aiuto quando questi, in preda ai fumi dell’alcool, li aveva minacciati di morte arrivando ad alzare le mani.

Ad aprile, durante una colluttazione con il fratello, l’uomo gli aveva rotto un dente e, qualche tempo dopo, lo aveva preso a morsi sull’avambraccio; ad agosto, all’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dalla madre all’ennesima minaccia di morte nei confronti del fratello, si era rivoltato anche contro queste.

Esaminati tutti gli atti, l’Autorita’ Giudiziaria ha emesso la misura cautelare eseguita dagli agenti del commissariato Celio. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.