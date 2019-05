Molestava ragazze minorenni su autobus: arrestato 83enne

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno messo la parola fine a quello che era diventato un vero e proprio incubo per le minorenni che sono solite prendere l’autobus per recarsi da casa a scuola, da e verso il quartiere San Giovanni. Al termine di una delicata indagine, diretta dal pool della Procura della Repubblica di Roma coordinato da Maria Monteleone, il gip del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari per un 83enne romano accusato di violenza sessuale. L’uomo molestava sessualmente ragazzine minorenni sugli autobus linea 51, 85 e 87.

Decisivo per le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni, oltre i servizi di osservazione ed i riconoscimenti fotografici, un selfie, che ritrae il maniaco, scattato da una studentessa quattordicenne, subito dopo aver subito la violenza all’altezza della fermata Colosseo. L’uomo, con gesti repentini e tali da impedire una pronta reazione di difesa, si avvicinava alle vittime con una delle due mani coperta talvolta con un giornale, talvolta con una busta di plastica.

Quando le ragazzine, turbate, scappavano scendendo alla fermata successiva, lui perseverava nel suo atteggiamento molesto avvicinandosi ad altro gruppetto di ragazze. Sono quattro al momento le minorenni che, accompagnate dai genitori, hanno avuto il coraggio di denunciare le molestie ai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.