Molestie alla ex, braccialetto elettronico e divieto avvicinamento per 33enne

Roma – L’inizio di una relazione sentimentale, una figlia e poi la chiusura della storia che lui, un 33enne romano, non ha mai accettato. Ha iniziato cosi’ a tormentarla, la sua ex, con messaggi, telefonate, arrivando a farne anche 98 al giorno, minacce e vessazioni compiute anche in presenza della figlia. Episodi sempre piu’ numerosi, culminati nel settembre scorso, quando l’uomo, nonostante la bambina si fosse rifiutata di trascorrere il week end con lui, ha provato a portarla con se’ in tutti i modi.

E’ stato proprio quest’ultimo episodio a indurre la donna a denunciarlo agli agenti del commissariato Colombo che dopo tutte le risultanze investigative, gli hanno notificato la misura del divieto di avvicinamento alla ex e alla figlia, nonche’ il divieto di comunicare con le stesse, a mezzo telefono, mail o social, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. La misura ha previsto anche l’applicazione del braccialetto elettronico.