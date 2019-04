Momenti di paura a Tor Sapienza: piombini ad aria compressa contro autobus

Roma – Paura ieri sera per l’autista di un bus della linea 543 di Roma Tpl, che alle 21.15 stava transitando in via Naide, in zona Tor Sapienza, quando si e’ accorto che qualcuno aveva sparato contro il mezzo.

Fermatosi a controllare, l’autista ha notato che il vetro posteriore era incrinato e in almeno due punti era stato raggiunto da alcuni piombini ad aria compressa. Sul mezzo non c’erano passeggeri e non ci sono stati feriti. Indagano sull’accaduto i Carabinieri di Tor Sapienza giunti sul posto dopo la chiamata dell’autista.