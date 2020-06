Monte Mario, cinghiale tra i cassonetti con freccia nel fianco

Roma – Un cinghiale con una freccia conficcata i un fianco alla ricerca disperata di cibo tra i cassonetti dell’immondizia. È successo a Roma, in zona Monte Mario, come testimonia lo scatto pubblicato sui social da un cittadino e ripreso dal presidente della commissione Ambiente della Capitale, Daniele Diaco (M5S).

“AAA Cercasi Regione Lazio per tavolo tecnico su questione cinghiali. Mentre i delegati della Pisana continuano clamorosamente e immotivatamente a disertare gli incontri sul tema con Citta’ metropolitana e Roma Capitale, un cittadino immortala e pubblica sui social la foto di un cinghiale ferito da una freccia che vaga nel quartiere Monte Mario- scrive Diaco su Facebook- Zingaretti continua a fare orecchie da mercante su un tema, quello della fauna selvatica, di competenza regionale, attuando nei fatti un vergognoso scaricabarile sul Comune di Roma che, e’ opportuno ricordarlo, non e’ l’ente deputato a gestire e a risolvere il problema”.

Il consigliere M5S chiede che “la Regione a trazione dem si assuma, una volta per tutte, le proprie responsabilita’ e si impegni a dare risposte concrete e immediate ai cittadini su un fenomeno che sta creando non pochi disagi ai romani e che non puo’ essere risolto con la deprecabile prassi dell’abbattimento.”

“Alla Regione, quando e se decidera’ di presentarsi all’ennesimo tavolo tecnico da noi convocato, ribadiremo ancora una volta che il trasferimento degli ungulati nelle riserve e’ l’unica strada perseguibile. Ovviamente- conclude Diaco- la commissione Ambiente condanna con fermezza l’episodio di inaudita crudelta’ perpetrato ai danni del povero cinghiale di Monte Mario, auspicando che i responsabili di tale atto possano presto rispondere alle autorita’ competenti. Nel frattempo, invieremo una nota alla Regione Lazio per denunciare l’accaduto”.