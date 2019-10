Roma – Intorno alle 2:30 di notte del 7 ottobre in un appartamento in zona Monte Mario, gli agenti di polizia sono dovuti intervenire a seguito di una lite in famiglia e hanno arrestato un ecuadoriano di 35 anni, che ha opposto resistenza mordendo un agente. Il soggetto dovrà adesso rispondere alle accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha morso il poliziotto al braccio sinistro.