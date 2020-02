Monte Porzio Catone – Nuovo Atm nel centro storico –

Martedì 25 febbraio dalle ore 11.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo sportello Atm bancomat installato dalla Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo nel centro storico di Monte Porzio Catone in via Cavour, 10. Lo sportello, installato in accordo con l’Amministrazione Comunale è dotato di rampa di accessibilità per persone diversamente abili ed è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di offrire per i cittadini e i turisti una serie di opportunità.

L’iniziativa ha lo scopo di garantire un migliore utilizzo dei servizi messi a disposizione della clientela e della collettività dalla Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo, in un modo più efficiente e celere.

“L’installazione di nuovi Atm è un segnale concreto dell’attenzione che la nostra Banca riserva ai territori e alle realtà locali, rispetto alle quali confermiamo il nostro impegno. Siamo orgoglioso di poter offrire questa nuova opportunità ai nostri clienti e a tutti i cittadini”, spiegano in una nota il presidente Domenico Caporicci e il direttore generale Francesco Manganaro.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Banca Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.